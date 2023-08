Aktuell Land

Kleinere schneiden besser ab: 93 Gemeinden schuldenfrei

Von den 1101 baden-württembergischen Gemeinden waren zum Ende des vergangenen Jahres 93 schuldenfrei. Überwiegend waren das Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in der Mehrheit sogar mit unter 5000, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Schuldenfrei bedeutet, dass weder der Kernhaushalt noch die Eigenbetriebe einer Gemeinde Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich aufweisen.