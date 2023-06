Aktuell Land

Kleinere Kirschenernte als im Vorjahr erwartet

Die Kirschenernte wird in diesem Jahr nach Vorhersagen von Fachleuten im Südwesten kleiner ausfallen als im Jahr zuvor. Verantwortlich dafür sind vor allem der Regen und die niedrigen Temperaturen in diesem Frühjahr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Hinzu kämen die Folgen des vergangenen, sehr trockenen Jahres.