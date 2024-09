Kleiner Junge stirbt in Schwimmbecken

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Schwimmbad in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein kleiner Junge gestorben. Der Sechsjährige sei mit 14 anderen Kindern im Schwimmbecken gewesen, als er plötzlich regungslos im Wasser trieb, berichtete die Polizei. Mehrere Aufsichtspersonen waren den Angaben zufolge anwesend. Ersthelfer und der alarmierte Rettungsdienst hätten versucht, den Jungen wiederzubeleben. Er starb später im Krankenhaus - woran genau, sei unklar. Die Obduktion habe keine eindeutige Todesursache ergeben, hieß es. Das Unglück hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignet.