Kirchen fordern legale Migrationswege für Klimaflüchtlinge

Die Kirchen in Baden-Württemberg haben anlässlich der bald anstehenden Weltklimakonferenz in Dubai die Schaffung von legalen Migrationswegen für Klimaflüchtlinge gefordert. Die Konferenz biete eine große Chance, Lösungsansätze für klimabedingte Vertreibung zu finden, erklärten die vier großen Kirchen am Donnerstag. Die Lösungen müssten den Schutz der Grund- und Menschenrechte garantieren und die Bedürfnisse der Betroffenen ins Zentrum stellen, »insbesondere der Menschen im durch den Klimawandel besonders bedrohten globalen Süden«.