Kindertagesstätten droht Personalmangel

Obwohl die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher im Land gestiegen ist, könnte sich der Personalengpass in Kindertagesstätten in Baden-Württemberg verschärfen. Nur zwei Drittel der Beschäftigten arbeitet nach fünf Jahren noch in einem Beruf der Kindererziehung, wie aus einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Baden-Württemberg (IAB) hervorgeht. Gleichzeitig gehen zahlreiche Erzieher in Rente und der Betreuungsbedarf nimmt zu.