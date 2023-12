Aktuell Land

Kinder zündeln in Scheune - rund 300.000 Euro Schaden

Zwei elfjährige Kinder habe in einer Scheune in Waldenburg (Kreis Hohenlohekreis) gezündelt und dadurch einen Brand verursacht. Dabei sei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Die Kinder hatten am Sonntag in dem Glauben, dass das Feuer aus sei, die Scheune verlassen, bevor diese in Flammen auf ging.