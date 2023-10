Aktuell Land

Kinder werfen Böller nach Frau mit Hund

Zwei Unbekannte im Kindesalter sollen in Heidelberg einen Böller in Richtung einer Frau mit Hund geworfen haben. Weil sich das Tier erschreckte und an der Leine zog, verletzte sich die 45-Jährige laut Polizei erheblich an der Hand. Die Frau hatte beim Gassigehen am Freitag nahe einem Ackergebiet auch ihr Kind dabei. Die Verdächtigen sollen zwischen 11 und 13 Jahre alt gewesen sein, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag.