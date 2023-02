Kinder von weggeschleuderter Anhängerkupplung verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein vorausfahrender Lastwagen schleuderte vermutlich die abnehmbare Anhängerkupplung, die auf der Fahrbahn lag, in die Luft. Der mehrere Kilogramm schwere, massive Stahl »schoss« daraufhin in das nachfolgende Auto. »Die Anhängerkupplung wurde vermutlich nicht richtig befestigt«, erklärte der Pressesprecher. »Das ist hochgradig gefährlich.« Die Kinder konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Schaden des Unfalls am Samstag beläuft sich auf 5000 Euro.

Pressemitteilung