Kinder umgebracht: Verteidigung legt Revision ein

Im Verfahren um den Doppelmord an ihren beiden Söhnen hat der Rechtsanwalt der Mutter aus Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) Revision eingelegt. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Mannheim am Dienstag mit. Der Bundesgerichtshof (BGH) soll das Urteil nun also auf Rechtsfehler hin überprüfen.