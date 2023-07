Aktuell Land

Kinder schlagen auf Hühner ein und reißen Federn aus

Vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sollen in einem Hühnergehege in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) Hühner gequält haben. Sie sollen auf die Tiere eingeschlagen und ihnen Federn ausgerissen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Huhn ist bei dem Vorfall am Freitagabend gestorben.