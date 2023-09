Aktuell Land

Kinder legen Gipsplatten auf Schienen: Notbremsung

Zwei neun und elf Jahre alte Kinder haben am Sonntagabend in Uhingen (Kreis Göppingen) mehrere Gipsplatten auf die Schienen zwischen Stuttgart und Ulm gelegt. Ein ICE überfuhr die Platten wenig später und musste eine Schnellbremsung einlegen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.