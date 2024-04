Aktuell Land

Kinder lösen mit Spielzeugwaffen Polizeieinsatz aus

Drei Kinder haben in Mannheim mit Spielzeugpistolen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Passantin hatte am Freitagabend den Notruf wegen drei Jugendlichen mit Pistolen alarmiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wegen der zunächst unklaren Lage wurden demnach mehrere Streifen zum vermeintlichen Tatort geschickt.