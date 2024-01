Aktuell Land

Kind zündet Feuerwerk und wird schwer verletzt

Ein Kind hat in Göppingen einen Feuerwerkskörper gezündet und ist dabei schwer verletzt worden. Der Sprengkörper soll unmittelbar neben dem Zwölfjährigen explodiert sein, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Junge wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Bislang sei noch unklar, um welche Art von Sprengkörper es sich gehandelt habe. Bei den Ermittlungen vor Ort wurden vorerst keine Reste des Feuerwerks gefunden.