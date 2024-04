Aktuell Land

Kind auf Tretroller von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Kind auf einem Tretroller ist in Kirchardt (Landkreis Heilbronn) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Hinter einem haltenden Fahrzeug sei das Kind auf der Straße aufgetaucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 21-jähriger Autofahrer konnte demnach am Samstag nicht mehr bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Zu Alter und Geschlecht des Kindes konnte die Polizei keine Angaben machen.