Kind auf Hutablage: Fahrer auf Autobahn

Ein fünf Jahre altes Kind liegt im Auto auf der Hutablage, zwei weitere Kinder quer und nicht angeschnallt auf der Rückbank - so ist ein Mann am späten Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld (baden-württembergischer Main-Tauber-Kreis) unterwegs gewesen. Der 35-Jährige habe gedacht, dass die Kinder so besser schlafen könnten, teilte die Polizei am Montag mit.