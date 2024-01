Aktuell Land

Kiloweise Edelmetall aus Schweizer Recyclingzentrum geklaut

Diebe haben über die Weihnachtspause mehrere Kilogramm Edelmetalle aus einem Recyclingzentrum im Schweizer Kanton Aargau gestohlen. Der Schaden sei erst im neuen Jahr entdeckt worden, als in der Recyclinganlage wieder gearbeitet wurde, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Täter hätten ein Fenster der Anlage in der Gemeinde Menziken aufgebrochen und sich so Zugang verschafft. Was genau entwendet wurde, teilte die Polizei nicht mit. Der Wert des Diebesgutes belaufe sich auf mehrere Tausend Franken (mehrere Tausend Euro). Menziken liegt rund 60 Kilometer südöstlich der deutschen Grenze bei Bad Säckingen in Baden-Württemberg.