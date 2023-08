Aktuell Land

Kiebitze brüten wieder in der Region Tübingen

Erfolg bei der Wiederansiedlung von Kiebitzen in der Region Tübingen: Wie das Regierungspräsidium am Freitag mitteilte, haben 16 Paare des in Deutschland stark gefährdeten Vogels in diesem Jahr in drei Projektgebieten gebrütet. Schon ab Mitte Februar sei das laute »Kiewit« der Vögel in manchen Teilen des Regierungsbezirks Tübingen zu hören gewesen. Es wurden mindestens 24 flügge Jungvögel beobachtet.