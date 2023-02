Aktuell Land

»Kesslergrube«: Verhandlung zu Altlasten-Sanierung fällt aus

Im Revisionsverfahren zur Altlasten-Sanierung der früheren Mülldeponie »Kesslergrube« in Grenzach-Wyhlen fällt die für Donnerstag (23. Februar) angesetzte mündliche Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig aus. Nach Angaben auf der Internetseite des Gerichts ist der Termin aufgehoben worden. Zu einem neuen Termin ist noch nichts bekannt.