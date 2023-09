Aktuell Land

Kellermann: Fußballerinnen des FC Bayern Topfavorit

Die Fußballerinnen des Vizemeisters VfL Wolfsburg sehen sich vor dem Bundesliga-Start nicht als Titelkandidat Nummer eins. »Wir gehen dieses Jahr nicht als Topfavorit in die Saison«, sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim Champions-League-Finalisten, am Freitag bei einer vom DFB organisierten Gesprächsrunde in Kirchzarten bei Freiburg.