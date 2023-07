Aktuell Land

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: eine Person verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, brach das Feuer am Donnerstagabend im Keller aus. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus waren den Angaben zufolge acht Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen. Sie wurden über eine Drehleiter gerettet. Sieben andere Bewohner des Hauses befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Freien. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht. Brandursache und Schadenhöhe waren zunächst unklar.