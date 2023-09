Aktuell Land

Kellerbrand durch Verpuffung an Ölheizung - ein Verletzter

Infolge eines Kellerbrands in einem Einfamilienhaus in Kenzingen (Kreis Emmendingen) ist ein Bewohner verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gekommen, weil er Rauch eingeatmet habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Vortag war es wohl wegen eines technischen Defekts zu einer Verpuffung an der Ölheizung gekommen. Feuerwehrleute löschten das Feuer, ehe es auf andere Räume des Einfamilienhauses übergriff. Es entstand ein Schaden von circa 45.000 Euro.