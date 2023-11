Aktuell Land

Keine schwerwiegende Verletzung bei VfB-Profi Millot

Der VfB Stuttgart hat nach Enzo Millots vorzeitiger Abreise vom Länderspiel-Trip Entwarnung gegeben. Der Mittelfeldspieler habe »keine strukturellen Verletzungen am Knie« erlitten, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist nach Untersuchungen am Sonntag mit. Der 21-Jährige könne voraussichtlich Anfang der Woche wieder am Mannschaftstraining des Tabellendritten teilnehmen.