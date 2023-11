Aktuell Land

Keine Reaktion auf Blaulicht: Jugendlicher flüchtet in Pkw

Ein Jugendlicher am Steuer eines Autos hat sich in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Trotz des Einsatzes von Blaulicht und Martinshorn fuhr der 15-Jährige einem Streifenwagen davon, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Streifenbeamte hatten am Montag bemerkt, wie der Junge unerlaubt das Auto steuerte. Auf Anhaltesignale reagierte er nicht. Stattdessen fuhr er weiter durch das Stadtgebiet. Nach mehreren Kilometern konnten ihn zwei Streifenwagen stoppen. Wie der Jugendliche an das Auto kam und wo er hin wollte, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.