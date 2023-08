Ein Mann in Regenkleidung spiegelt sich in einer Pfütze wieder.

Der Pegelstand etwa am Bodensee bewegt sich demnach auf einem unkritischen Niveau. Der Meldewert lag in Konstanz am Dienstag bei 4,03 Metern. In Lindau lag er bei rund 3,96 Metern.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dürfte sich der Regen nach dem nassen Wochenstart in der Nacht zum Mittwoch wieder etwas zurückziehen. Das Wochenende dürfte dann laut Meteorologen wieder freundlicher werden.

Pegel-Karte