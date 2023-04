Aktuell Land

Keine Brennelemente mehr in Philippsburger Atomkraftwerken

In den stillgelegten Atomkraftwerken in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) befinden sich seit Donnerstag keine Brennelemente mehr. Diese seien in Castoren genannten Transport- und Lagerbehälter verpackt worden und würden im staatlichen Zwischenlager vor Ort sicher aufbewahrt, teilten der Betreiber EnBW und das Umweltministerium Baden-Württemberg als Aufsichtsbehörde mit.