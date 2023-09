Aktuell Land

Keine Bauanträge: Hauk sorgt sich um Windkraft im Staatswald

Eigentlich will Grün-Schwarz in dieser Legislatur mindestens 500 Windräder im Staatswald errichten. Die Ausschreibungen dafür kommen auch gut voran - nur an den Baugenehmigungen hapert es noch, warnt der Landwirtschaftsminister.