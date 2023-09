Aktuell Land

Kehl von Dortmunds Neuzugang begeistert: »Geiler Typ«

Neuzugang Niclas Füllkrug hat bei den sportlichen Verantwortlichen von Borussia Dortmund schon vor seiner Premiere mächtig Eindruck hinterlassen. »Er bringt wahnsinnig viele Fähigkeiten mit, die wir in dieser Saison benötigen, vor allem bei den Ambitionen, die wir haben. Darüber hinaus ist er ein geiler Typ. Wenn ich die ersten zwei Tage sehe, wie er sich hier eingebracht hat, wie er in der Kabine ankommt mit seiner sehr guten Art - der wird uns guttun«, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Freitagabend bei DAZN.