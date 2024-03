Aktuell Land

Katzen in Mannheim müssen kastriert werden

Mannheim kämpft rigoroser gegen eine unkontrollierte Vermehrung von Katzen: Katzenbesitzer in der Stadt müssen deshalb ihre freilaufenden Tiere künftig kastrieren lassen. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen, wie die Stadt mitteilte. Die Kastrationspflicht tritt zum 1. Oktober dieses Jahres in Kraft.