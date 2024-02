Aktuell Land

Katze von Unbekanntem getötet

Ein Unbekannter soll eine Katze mehrfach mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen haben, sodass das Tier danach auf einem Gehweg in Konstanz verendete. Dafür spreche die Situation, in der die Besitzerin die Katze gefunden habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 35 Jahre alte Frau habe das Tier am Samstag erst kurz zuvor ins Freie gelassen. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter.