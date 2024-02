Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben in Schwaben aus über 30 Fahrzeugen Katalysatoren gestohlen. Die Täter hätten die Fahrzeugteile in der Nacht auf Dienstag aus Autos in einem Dillinger Autohaus sowie einer nahegelegenen Spedition entwendet, teilte die Polizei mit. Den Sachschaden plus Wert der Beute schätzte die Polizei auf insgesamt rund 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.