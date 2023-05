Aktuell Land

Karriereergebnis: Motorrad-Pilot Tulovic in Le Mans Elfter

Der deutsche Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat beim 1000. Grand Prix der Geschichte das bislang beste Ergebnis seiner Karriere eingefahren. Der 22-Jährige belegte am Sonntag in der Moto2-Klasse den elften Platz. Den Sieg im französischen Le Mans sicherte sich der Italiener Tony Arbolino. Tulovic holte sich fünf Zähler und liegt in der WM-Gesamtwertung auf dem 20. Rang. Nach einem Sturz von Albert Arenas war der Lauf abgebrochen und später neu gestartet worden.