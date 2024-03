Aktuell Land

Karlsruher Sonnenbad startet Freibad-Saison

13 Grad und leichter Regen hält Freibad-Fans nicht vom Start in die Saison ab. Das Karlsruher Freibad meldete sich am Freitag eigenen Angaben zufolge als eines der ersten Freibäder in Deutschland aus der Winterpause zurück. »Das Becken ist voll«, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Bäder kurz nach der Eröffnung.