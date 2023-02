Aktuell Land

Karlsruher SC verliert Vorbereitungsspiel gegen Salzburg

Zweitligist Karlsruher SC hat sein letztes Testspiel vor dem Rückrundenstart verloren. Die Badener unterlagen am Freitag im spanischen Marbella dem österreichischen Erstligaspitzenreiter Red Bull Salzburg mit 0:3. Der KSC verbuchte damit in vier Testspielen in der Winterpause nur einen Sieg.