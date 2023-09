Aktuell Land

Karlsruher SC nutzt Überzahl nicht: 3:4-Niederlage in Fürth

Trotz einer mehr als halbstündigen Überzahl ist der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga zum dritten Mal nacheinander sieglos geblieben. Am Club-Geburtstag der SpVgg Greuther Fürth zog das Team von Trainer Christian Eichner bei einem Torspektakel mit 3:4 (3:3) den Kürzeren und verpasste es, am Samstag den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen.