Karlsruher SC muss auf Wanitzek verzichten

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss vorerst auf Co-Kapitän Marvin Wanitzek verzichten. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich beim Heimspiel gegen Hansa Rostock »eine Fraktur der linken Mittelhand« zu, wie der Club am Dienstagabend mitteilte. Wanitzek kann aktuell nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Über die genaue Ausfallzeit machte der KSC keine Angaben. Beim Gastspiel bei Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr) hätte Wanitzek aufgrund einer Gelbsperre ohnehin gefehlt.