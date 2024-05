Karlsruher SC legt Fahrplan fest: Training in Österreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Karlsruher SC startet am 26. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Das erste Testspiel steht drei Tage später gegen den FSV Kappelrodeck-Waldulm an, wie die Badener am Dienstag mitteilten. Ihr Trainingslager vom 5. bis 14. Juli beziehen die Karlsruher erneut in Neukirchen am Großvenediger in Österreich. Auf dem Weg dorthin wird gegen den tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen getestet.

Am Wochenende vom 2. bis 4. August startet die neue Zweitliga-Saison. In der abgelaufenen Spielzeit belegte der KSC Rang fünf - es war seine beste Platzierung seit neun Jahren.

Sommerfahrplan Karlsruher SC