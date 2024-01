Aktuell Land

Karlsruher SC kämpft sich zu mühsamem 2:1 gegen Osnabrück

Der Karlsruher SC hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geschafft. Die Badener gewannen am Freitag trotz einer enttäuschenden Leistung mit 2:1 (1:1) gegen Schlusslicht VfL Osnabrück. Dank der Tore von Christoph Kobald (4. Minute) und Marvin Wanitzek (55.) vergrößerte der KSC, der auf Mittelfeldlenker Lars Stindl wegen Wadenproblemen verzichten musste, den Abstand zur Abstiegszone zunächst auf sieben Punkte. Für die am Tabellenende mit nur neun Zählern abgeschlagenen Gäste hatte Dave Gnasse (24.) beim Rückrundenstart zwischenzeitlich ausgeglichen.