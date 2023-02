Aktuell Land

Karlsruher SC holt georgischen Stürmer Siwsiwadse

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat kurz vor dem Ende der Transferperiode den georgischen Mittelstürmer Budu Siwsiwadse verpflichtet. Der 15-malige Nationalspieler kommt vom ungarischen Erstligisten Fehérvár FC in den Wildpark, teilte der Tabellen-15. am Dienstag mit. Der Vertrag mit dem 28-Jährigen laufe bis zum 30. Juni 2025. Nach dem zuvor vereinslosen Verteidiger Daniel Brosinski ist Siwsiwadse der zweite KSC-Neuzugang in der Winterpause.