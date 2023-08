Aktuell Land

Karlsruher Oberbürgermeister will mit Baumbesetzern sprechen

Nach dem Protest gegen das geplante Fällen von Platanen in der Karlsruher Fußgängerzone inklusive Baumbesetzung will Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) den Dialog mit den Aktivisten suchen. Der Rathauschef sei am Montag aus dem Urlaub zurückgekehrt und über die Aktion in der vergangenen Woche informiert worden, teilte ein Sprecher der Stadt mit. »Er möchte die ihm bislang unbekannte Gruppe kennenlernen und wird den Aktivistinnen und Aktivisten in Kürze ein Gesprächsangebot unterbreiten.«