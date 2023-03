Aktuell Land

Karlsruher Klagen wegen »Linksunten.Indymedia« erfolglos

Fünf mutmaßliche Betreiber der 2017 verbotenen linksradikalen Internet-Plattform »Linksunten.Indymedia« sind mit Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm sie nicht zur Entscheidung an, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Beschluss vom 1. Februar hervorgeht.