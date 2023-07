Aktuell Land

Karlsruher »Fest« feiert großen Zulauf

Von Pop, Rock bis Klassik - mehr als 90 Bands sind beim Karlsruher »Fest« aufgetreten, das am Sonntagabend zu Ende gehen sollte. Nach Auskunft von Fest-Chef Martin Wacker war optimales Open-Air-Festivalwetter. »Besseres Wetter für ein Festival kann man sich nicht wünschen. Es war nicht zu heiß«, sagte Wacker am Sonntagnachmittag. An drei von vier Tagen war das Festival ausverkauft. Es kamen 267.000 Besucherinnen und Besucher. »Das sind 30.000 mehr als im Vorjahr, was sicher an dem fantastischen Wetter lag und an dem gebotenen Programm«.