Karlsruher Eisbär Lloyd nach Budapest umgezogen

Eisbär Lloyd aus dem Zoo Karlsruhe ist am Freitag nach Budapest umgezogen. Von dort soll er im Herbst an seinen ursprünglichen Zielort, den Sóstó Zoo in Ungarn, umsiedeln, wie es in einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe heißt.