Karlsruhe kassiert erste Liga-Niederlage der Saison

Der Karlsruher SC hat die erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Eine Woche nach dem bitteren Pokal-Aus verloren die Badener am Freitagabend beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1). Vor 10.626 Zuschauern erzielte Hyun-Ju Lee in der 22. Minute das Tor für den in dieser Saison weiter ungeschlagenen SVWW, der mit sieben Punkte zumindest über die Nacht die Tabellenführung übernahm. Der KSC verfügt über vier Zähler.