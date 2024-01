Karbstein verlängert Vertrag beim SV Waldhof Mannheim

Mannheims Fans halten Fanschals in die Höhe.

Abwehrspieler Malte Karbstein wird auch über diese Saison hinaus für den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim auflaufen. Jedoch machten die Mannheimer in ihrer Mitteilung am Montag keine Angaben darüber, wie lange das neue Arbeitspapier des 25-Jährigen gültig ist. Karbstein kam im Sommer 2022 zum Tabellen-16. und erzielte in dieser Saison zwei Treffer.

»Malte bringt eine Physis mit, die uns im gesamten Defensivverhalten und insbesondere bei Luftduellen guttut. Zuletzt zeigte er zudem seine Torgefährlichkeit, die ihn bereits vor seiner Zeit beim Waldhof auszeichnete. Wir sehen hier weiterhin viel Entwicklungspotenzial«, sagte Tim Schork, Geschäftsführer Sport.

