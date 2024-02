Aktuell Land

Karazor kehrt ins VfB-Training zurück: Hoeneß weiter krank

Mittelfeldspieler Atakan Karazor ist beim VfB Stuttgart am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Der Defensivspezialist war am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln wegen eines Pferdekusses ausgewechselt worden und hatte am Dienstag beim ersten Training der neuen Woche pausiert.