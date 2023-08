Aktuell Land

Karambolage in Karlsruher Innenstadt: 130.000 Euro Schaden

130.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in der Karlsruher Innenstadt entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 21-jähriger Autofahrer der Auslöser einer Kettenreaktion: Mutmaßlich missachtete er am Samstagabend die Vorfahrt einer 29 Jahre alten Frau, die von rechts kam. Der Aufprall lenkte den Wagen des 21-Jährigen nach links, so dass dieser mit einem Verkehrsschild, einem Stromverteilerkasten und schließlich einem geparkten Auto kollidierte.