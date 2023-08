Aktuell Land

Kaputte Bremsen: Fahrradfahrer kracht gegen Hauswand

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Fahrrad gegen eine Hauswand geprallt und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, funktionierten die Bremsen von dem Rad offensichtlich nicht und der Radler wurde auf einer abschüssigen Straße in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) immer schneller. Dadurch kam er den Angaben zufolge beim Rechtsabbiegen von der Straße ab und krachte mit dem Fahrrad gegen die Wand. Der Rettungsdienst brachte ihn nach dem Unfall am späten Dienstagabend ins Krankenhaus.