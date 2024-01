Bitte aktivieren Sie Javascript

Der gebürtige Karlsruher Gondorf war 2020 vom SC Freiburg zu seinem Heimatverein in den Wildpark zurückgekehrt. In der laufenden Saison bestritt er bislang 15 Pflichtspiele für den KSC. Womöglich bekommt der Routinier in der Rückrunde aber Konkurrenz. Medienberichten zufolge sind die Karlsruher an Defensiv-Allrounder Nicolai Rapp vom Bundesligisten Werder Bremen interessiert.

Kader Karlsruher SC