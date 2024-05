Kanus kentern auf der Lahn: 55-Jährige aus Fluss gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sieben Menschen sind mit ihren Kanus auf der Lahn gekentert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhren die zwei Personengruppen am Donnerstag bei Lollar in zwei Kanus auf die Lahn aus. Beim Kentern ihrer Boote fielen sie ins Wasser. Eine 55-jährige Frau konnte sich dabei nicht ans Ufer retten. Sie trieb demnach zunächst mehrere Hundert Meter flussabwärts, wurde dann aber von Rettungskräften geboren. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt. Die Feuerwehr barg auch die gekenterten Kanus.

Pressemitteilung