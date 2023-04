Aktuell Land

»Kann vorne mitspielen«: Maria geht mit Sebstvertrauen

Tennisspielerin Tatjana Maria nimmt aus den Tagen in Stuttgart viel Selbstvertrauen mit in die weitere Sandplatz-Saison. Ihre Leistungen in der Porsche-Arena hätten ihr gezeigt, »dass ich auf alle Fälle vorne mitspielen kann«, sagte die 35-Jährige, die kommende Woche beim Turnier in Madrid und danach in Rom aufschlagen wird.